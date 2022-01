SAISON CULTURELLE – LA GUERRE DE TROIE Pézenas, 7 avril 2022, Pézenas.

SAISON CULTURELLE – LA GUERRE DE TROIE

2022-04-07

Pézenas Hérault

15 20 EUR LA GUERRE DE TROIE

en moins de deux !

ILLUSTRE THÉÂTRE

JEUDI 7 AVRIL 2022 – 20H45

Sept comédiens et un pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la belle Hélène. Un récit mené tambour battant avec l’insolence d’une dynamique de troupe, d’un rythme emballé, d’un humour décalé, mais sans en effacer pour autant la poésie épique et tragique.

Ou comment raconter tout (ou presque tout) des aventures, légendaires et poignantes, des héros, dieux et demi-dieux de la Guerre de Troie.

Théâtre tout public à partir de 9 ans

Durée : 1H20

Représentation en partenariat avec l’Illustre Théâtre

Tarifs : 20 / 15 / 10 et 5 euros

Avec Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert,

Texte : Eudes Labrusse Christian Roux d’après Homère, Sophocle, Euripide,Hésiode, Virgile, Offenbach, etc.

Mise en scène : Jérome Imard, Eudes Labrusse

Musique de scène (piano) : Christian Roux

Costumes : Cécile Pelletier, Aurélie Penuizic

Lumières : Laurent Bonacorsi

Compagnie Théâtre du Mantois et Nicri Productions

#TEMPSFORT #SAISON CULTURELLE

LA GUERRE DE TROIE, en moins de deux ! Pour redécouvrir ses classiques de façon jubilatoire !

Pézenas

