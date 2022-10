SAISON CULTURELLE LA DEVOISELLE KIRN COMPAGNIE – CARRÉ DE JE Saint-Gély-du-Fesc Saint-Gély-du-Fesc Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Saint-Gély-du-Fesc Saison culturelle la Devoiselle Kirn Compagnie – Carré de Je Le 19 novembre2022 à parti de 20h30 Lieu : Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et Culture du Devois Organisée par la municipalité « Carré de Je » est un hymne à la complicité, à l’union fraternelle. Saison culturelle la Devoiselle Kirn Compagnie – Carré de Je Le 19 novembre2022 à parti de 20h30

Lieu : Sous chapiteau, Pôle Jeunesse et Culture du Devois

Organisée par la municipalité

« Carré de Je » est un hymne à la complicité, à l'union fraternelle.

