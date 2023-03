SAISON CULTURELLE LA DEVOISELLE « ISULATINE, GROUPE POLYPHONIQUE CORSE » LIEU : SCÈNE EN GRAND PIC SAINT-LOUP – AUDITORIUM GEORGES BRASSENS, 18 mars 2023, Saint-Gély-du-Fesc .

Saison culturelle la Devoiselle « Isulatine, Groupe polyphonique corse »

Le samedi 18/03/2023 à 20h30

Lieu : Scène en Grand Pic Saint-Loup – Auditorium Georges Brassens

Organisée par la municipalité

Le répertoire du groupe polyphonique corse Isulatine s’est construit au fil du temps, et comprend à la fois des chants traditionnels interprétés a cappella et des créations chantées modernes en polyphonies accompagnées à la guitare.

Ce concert est donc l’occasion d’entendre notamment une berceuse traditionnelle, un hommage à Danielle Casanova, grande résistante de la Seconde Guerre mondiale, les souvenirs d’un enfant au village et la volonté de continuer à faire vivre le rural, une chanson pour guérir le monde, la force entre le chant traditionnel corse et la danse flamenco, les vies tissées avec des fils de soie qui transportent joies et peines, et bien sûr, l’hymne corse traditionnel : autant de thèmes qui évoquent la vie en général, mais aussi l’attachement porté à la Corse et l’envie d’y vivre.

L’histoire d’Isulatine débute en 1998, avec un nom issu de la contraction des mots isula et « latine » (« île latine »), mais le groupe a changé au gré du vent qui forge les caractères, les personnalités et les parcours. Il est aujourd’hui constitué de trois chanteuses, trois générations, trois complémentarités : Elisabeth Volpei Parigi, Marilyne Girard Pietrucci, Laure Degiovani, et d’un guitariste, Jimmy Ronchi, qui module et accentue leur démarche. Isulatine fait partie des formations musicales qui représentent avec force la sensibilité du chant polyphonique corse au féminin. Si son répertoire comprend des morceaux traditionnels, sa démarche artistique est surtout dirigée vers la création. Cet éclectisme voulu et cultivé est omniprésent dans son dernier album « Tesse » : « Notre attachement envers notre terre se traduit par l’ensemble de l’album, voulant ainsi, en toute humilité, créer un lien fort entre notre tradition, des chants qui seront toujours ancrés en nous, et une créativité constante en langue corse. » Avec un grand nombre de scènes à son actif en Corse, cette formation est aussi l’ambassadrice de la culture insulaire avec de multiples prestations sur le territoire français mais aussi en Italie, en Espagne, etc.

Tarif : 15 € / réduit : 10 € / Moins de 18 ans : 5 € / abonnement : 10 €

Réservation à partir du 6 mars : mairie de Saint-Gély-du-Fesc

