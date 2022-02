SAISON CULTURELLE – LA CURIOSITÉ DES ANGES Pézenas, 15 février 2022, Pézenas.

SAISON CULTURELLE – LA CURIOSITÉ DES ANGES Pézenas

2022-02-15 20:45:00 – 2022-02-15

Pézenas Hérault

LA CURIOSITÉ DES ANGES

MARDI 15 FÉVRIER 2022 – 20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS

Zig et Arletti, un homme, une femme, deux clowns, perdus comme deux cloches ou purs comme deux anges, réduisent le monde à quelques questions fondamentales.

Le rire est ici une forme d’apprentissage : tout y est dérisoire, tant que nous ne pouvons pas résoudre notre rapport à l’autre.

Dans La Curiosité des anges, on voit deux être humains, comme on voit les baleines dans la baie du Saint-Laurent. On les surprend. Cette pièce, c’est ça, c’est tout, c’est la rencontre de l’autre…

Être clown, c’est avoir la curiosité des anges.

Clown tout public à partir de 10 ans

Durée : 1H10

Tarifs : 15 / 10 et 5 euros

De François Cervantes, Dominique Chevallier, Catherine Germain

Mise en scène et scénographie : François Cervantes

Avec Catherine Germain, Dominique Chevallier

Musique : Eryck Abecassis

Régie générale : Xavier Brousse et Bertrand Mazoyer (en alternance)

Compagnie L’Entreprise

TEMPSFORT SAISON CULTURELLE

Magnifique éloge du clown, tout en fragilité, un humour fin et subtil

+33 4 67 32 59 23

