Saison Culturelle – La chute des anges Oloron-Sainte-Marie, 5 avril 2022

2022-04-05 20:30:00 – 2022-04-05 22:00:00 Rue de la Poste Espace Jéliote

Compagnie L’oublié(e)Raphaëlle Boitel – Dès 10 ans

La Chute des anges est suspendue entre ciel et terre. Trois câbles retiennent des hommes-marionnettes par le cintre de

leur pardessus noir, dessinant les silhouettes qui pleuvent sur la toile en clair-obscur. Le spectacle est un fil que chacun tire à lui, avec ses propres références visuelles ou cinématographiques. Danse, cirque et théâtre se mélangent. La mécanique des bras articulés et mécanique des gestes des personnages tentent de dialoguer. Les hommes paraissent les jouets d’une technologie supérieure mais… « Dans la chute, il y a toujours la question de la manière dont on s’en relève.

Les mesures sanitaires seront adaptées conformément aux annonces officielles.

