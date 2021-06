Saison Culturelle – Kazu dans la nuit Lasseube, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Lasseube.

Saison Culturelle – Kazu dans la nuit 2021-07-10 20:30:00 – 2021-07-10 21:30:00

Lasseube Pyrénées-Atlantiques Lasseube

Compagnie Singe Diesel.

Dès 8 ans

On se souvient de Javier Aranda, ce formidable marionnettiste qui nous a enchantés avec ses spectacles Vida et Parias. Il se pourrait bien que notre voisin espagnol ait un cousin argentin! La découverte du talentueux Juan Perez Escala est une belle surprise. L’artiste nous accueille au cœur de ce qu’il a de plus intime : son atelier et ses secrets ! Il est habité par une multitude de marionnettes, de matériaux, d’objets et lorsque l’on découvre tout ce bazar-là, on se demande ce qui va bien en sortir. La magie opère très vite : Juan enchaîne le récit de micros fictions poétiques, les Kazus (équivalent des Haïkus japonais) tout en jonglant avec les supports : naissance des marionnettes à vue, multiplication des techniques de manipulation, dessins réalisés et projetés en live.

