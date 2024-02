[Saison culturelle] Joe Corcia Trio Rue de l’avenir Dives-sur-Mer, samedi 27 avril 2024.

[Saison culturelle] Joe Corcia Trio Rue de l’avenir Dives-sur-Mer Calvados

Découvrez la fusion envoûtante de la scène parisienne et normande à travers l’interprétation du jazz manouche, mettant en vedette la musique de Django Reinhardt et des standards jazz.

Marcello et Mattéo sont deux jeunes guitaristes s’étant formés en Normandie tandis que Joe est une chanteuse de la scène parisienne.

Concert gratuit, sur réservation.

Réservations à partir du 15 avril auprès de la mairie de Dives-sur-Mer.

Découvrez la fusion envoûtante de la scène parisienne et normande à travers l’interprétation du jazz manouche, mettant en vedette la musique de Django Reinhardt et des standards jazz.

Marcello et Mattéo sont deux jeunes guitaristes s’étant formés en Normandie tandis que Joe est une chanteuse de la scène parisienne.

Concert gratuit, sur réservation.

Réservations à partir du 15 avril auprès de la mairie de Dives-sur-Mer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Rue de l’avenir Beffroi

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie mairie@dives-sur-mer.fr

L’événement [Saison culturelle] Joe Corcia Trio Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge