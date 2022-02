SAISON CULTURELLE – JE SUIS ROSA PARKS Pézenas, 17 mars 2022, Pézenas.

SAISON CULTURELLE – JE SUIS ROSA PARKS Pézenas

2022-03-17 18:30:00 – 2022-03-17

Pézenas Hérault

5 5 EUR JE SUIS ROSA PARKS

JEUDI 17 MARS 2022 – 18H30

GARE DU NORD

« Je suis Rosa Parks… » La comédienne Fanny Rudelle, blanche de peau, née 20 ans après l’évènement du bus de Cleveland, commence par ces mots.

Elle porte le symbole comme un pied de nez fait à l’histoire, comme une volonté de dire que nous pouvons tous nous battre contre les injustices et que ce n’est pas l’apanage d’un peuple sur un autre.

Au plus près de la comédienne, immergés dans une ambiance tantôt sombre, tantôt lumineuse, les spectateurs ressentent en eux-mêmes le poids de l’injustice, puis le soulagement de la libération.

Rosa Parks a obtenu gain de cause : le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis casse les lois ségrégationnistes dans les bus, les déclarant anticonstitutionnelles.

Théâtre tout public à partir de 10 ans

Durée du spectacle : 35 min

Durée du débat : 30 min

Tarifs : 10 et 5 euros

Solo pour une actrice : Fanny Rudelle

Mise en scène : Vanessa Liautey

d’après Noire de Tania de Montaigne aux Editions Grasset

Production La Maison Théâtre

#TEMPSFORT #SAISON CULTURELLE

« Je suis Rosa Parks… » Solo pour une actrice, d’après le roman NOIRE de Tania de Montaigne

Pézenas

