Iffendic Ille-et-Vilaine Iffendic En couple, Fred vient de tomber amoureux… d’une autre ! Et cela bouscule tout… De fil en aiguille, il va incarner différents membres de son entourage, chacun ayant une réaction propre à la situation. Cela va l’amener à revisiter

son histoire, à faire des choix et à s’interroger sur la question du bonheur. Dans ce spectacle, Pierre Bonnaud s’adresse au public comme s’il s’agissait d’un confident, esquisse des scènes, cherche… La pudeur le freine, pourtant il y aurait tant à dire… En tâtonnant, il accepte peu à peu de se mettre à nu en

incarnant les acteurs de sa vie familiale, amoureuse, amicale. Cette galerie de figures plus vraies que nature développe un éventail de tempéraments très différents, propice à la confidence. Les relations dans la famille, dans le couple, dans le cercle amical, c’est « Que du Bonheur » ? Vraiment ? Allons voir de plus près… Un seul en scène où chacun peut se reconnaître, ou reconnaître un proche, et qui nous invite avec humour à nous interroger sur ce qu’on s’autorise, ou pas. Date : jeu 7 avr 2022

Horaires et lieux : 20 H 30 | L’AVANT-SCÈNE

