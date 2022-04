[Saison culturelle] Hamlet Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

[Saison culturelle] Hamlet Cabourg, 4 juin 2022, Cabourg. [Saison culturelle] Hamlet La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome Cabourg

2022-06-04 18:55:00 18:55:00 – 2022-06-04 La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome

Cabourg Calvados Cabourg Retransmission en direct du Metropolitan Opéra de New-York. Le roi Hamlet vient de mourir. Son frère Claudius prend le pouvoir et son mariage avec Gertrude, la reine veuve, ne tarde pas. Pendant les festivités, Hamlet fils a une vision du spectre de son père qui lui révèle les circonstances de sa mort : il a été assassiné et réclame vengeance. Totalement inédit au cinéma et sur la scène new-yorkaise, le chef-d’œuvre contemporain du compositeur Brett Dean, unanimement salué par la critique, rend honneur au célébrissime drame de Shakespeare à travers une partition riche et pleine de force. Opéra en deux actes présenté en anglais sous-titré en français. Réservation à l’office de tourisme ou sur la billetterie en ligne. Retransmission en direct du Metropolitan Opéra de New-York. Le roi Hamlet vient de mourir. Son frère Claudius prend le pouvoir et son mariage avec Gertrude, la reine veuve, ne tarde pas. Pendant les festivités, Hamlet fils a une vision du spectre… https://www.weezevent.com/hamlet-opera Retransmission en direct du Metropolitan Opéra de New-York. Le roi Hamlet vient de mourir. Son frère Claudius prend le pouvoir et son mariage avec Gertrude, la reine veuve, ne tarde pas. Pendant les festivités, Hamlet fils a une vision du spectre de son père qui lui révèle les circonstances de sa mort : il a été assassiné et réclame vengeance. Totalement inédit au cinéma et sur la scène new-yorkaise, le chef-d’œuvre contemporain du compositeur Brett Dean, unanimement salué par la critique, rend honneur au célébrissime drame de Shakespeare à travers une partition riche et pleine de force. Opéra en deux actes présenté en anglais sous-titré en français. Réservation à l’office de tourisme ou sur la billetterie en ligne. La SALL’IN 43 avenue de l’hippodrome Cabourg

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse La SALL'IN 43 avenue de l'hippodrome Ville Cabourg lieuville La SALL'IN 43 avenue de l'hippodrome Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

[Saison culturelle] Hamlet Cabourg 2022-06-04 was last modified: by [Saison culturelle] Hamlet Cabourg Cabourg 4 juin 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados