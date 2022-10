SAISON CULTURELLE – GUERRE, ET SI CA NOUS ARRIVAIT ? Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hrault

Hrault 10 10 EUR GUERRE, ET SI CA NOUS ARRIVAIT ? JEUDI 10 NOVEMBRE 2022 – 18H30 GARE DU NORD Pour comprendre l’immigration et l’exclusion en changeant nos perspectives. Pour se persuader que tout est réversible. Pour saisir enfin ce qui fait le prix des démocraties. L’autrice s’adresse à un Français de 14 ans. Son meilleur ami a disparu. Son père était député, mais il n’y a « pas de place pour les parlementaires dans ce nouveau monde ». La démocratie a engendré l’Union Européenne et l’Union Européenne a été un échec. « Voilà ce qu’ils disent. Personne n’a le droit d’être démocrate dans ce nouveau monde. » Le jeune Européen et sa famille doivent donc s’exiler. Mais où ? Le monde arabe est le plus proche qui soit en paix, mais des réfugiés, il n’en veut pas.

« Les Européens ne parlent pas arabe. Ils ne savent rien faire d’autre que brasser du papier. Personne n’a besoin de ça… » Théâtre tout public à partir de 10 ans Durée : 1H10

Tarifs : 10 et 5 euros De Janne Teller (Editions les grandes personnes)

Interprète : Vanessa Liautez

