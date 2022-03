SAISON CULTURELLE : FILOMÈNE CIRQUE POÉTIQUE SUR FIL Cazouls-lès-Béziers Cazouls-lès-Béziers Catégories d’évènement: Cazouls-lès-Béziers

Cazouls-lès-Béziers Hérault Cazouls-lès-Béziers Perrine Ball s’est inspirée du livre de Nathalie Sarraute : « Tu ne t’aimes pas ». Elle y convoque chacun des « je » qui la composent et leur donne la parole : enfant toujours, adolescente parfois, timide, joueuse, amoureuse, élégante, aventurière…

Ce spectacle c’est la vie de Filomène. Elle recherche un équilibre sur un mince fil d’acier qui l’amène à s’épanouir dans la danse, le cirque, la comédie, mais aussi la musique et le chant

Le fil de la vie… la voie du milieu… 12 millimètres de câble d’acier tressé. Être sur un fil, c’est être là, attentif au déséquilibre toujours présent. C’est une richesse pour avancer, en gardant toujours son cap. Perrine Ball s’est inspirée du livre de Nathalie Sarraute : « Tu ne t’aimes pas ». Elle y convoque chacun des « je » qui la composent et leur donne la parole : enfant toujours, adolescente parfois, timide, joueuse, amoureuse, élégante, aventurière…

Le fil de la vie… la voie du milieu… 12 millimètres de câble d’acier tressé. Être sur un fil, c’est être là, attentif au déséquilibre toujours présent. C’est une richesse pour avancer, en gardant toujours son cap. Dom

