SAISON CULTURELLE – FILMS DE NOËL Vias

Vias Hérault Vias PADDINGTON 2 Pour les plus de 6 ans Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…

PAT ET MAT EN HIVER Pour les moins de 6 ans Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags et péripéties s'annoncent en avalanche dans ce tout nouveau programme. FILMS GRATUITS POUR ENFANTS ET PARENTS ACCOMPAGNATEURS +33 6 47 01 89 06

