Saison culturelle du Coq Noir Saint-Anthème Saint-Anthème Catégories d’évènement: 63660

Saint-Anthème

Saison culturelle du Coq Noir Saint-Anthème, 4 juin 2022, Saint-Anthème. Saison culturelle du Coq Noir Le Grand Genevrier Jasserie du Coq Noir Saint-Anthème

2022-06-04 – 2022-09-17 Le Grand Genevrier Jasserie du Coq Noir

Saint-Anthème 63660 Saint-Anthème Concerts, spectacles jeune public, bals musette, théâtre, conférence… La Jasserie du Coq Noir vous propose une saison culturelle riche et variée de mai à octobre. Rendez-vous les vendredis soirs en été pour une soirée festive (concert, conte, humour…) surlestracesducoqnoir@gmail.com +33 4 73 95 47 06 Le Grand Genevrier Jasserie du Coq Noir Saint-Anthème

dernière mise à jour : 2021-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: 63660, Saint-Anthème Autres Lieu Saint-Anthème Adresse Le Grand Genevrier Jasserie du Coq Noir Ville Saint-Anthème lieuville Le Grand Genevrier Jasserie du Coq Noir Saint-Anthème Departement 63660

Saint-Anthème Saint-Anthème 63660 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-antheme/

Saison culturelle du Coq Noir Saint-Anthème 2022-06-04 was last modified: by Saison culturelle du Coq Noir Saint-Anthème Saint-Anthème 4 juin 2022 63660 Saint-Anthème

Saint-Anthème 63660