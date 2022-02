SAISON CULTURELLE – DIPTYQUE MEMOIRE ET RÉSISTANCE Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas Hérault 5 5 EUR DIPTYQUE MÉMOIRE ET RÉSISTANCE MERCREDI 9 MARS 2022 – 18H30 GARE DU NORD Deux récits fictifs sur la déportation où s’entremêlent les notions de mémoire, de transmission et de liberté. Deux parcours d’individus face au totalitarisme.

Dans 146 298, une adolescente d’aujourd’hui recompose le passé de sa grand-mère à travers les chiffres de son tatouage.

Dans En ce temps-là, l’amour…, un père enseigne des valeurs humaines à son fils dans le wagon qui les amène à Auschwitz. Théâtre tout public à partir de 13 ans Durée : 1H05

Tarifs : 10 et 5 euros

En partenariat avec la Scène en Hérault D’après 146 298 de Rachel Corenblit et En ce temps-là, l’amour… de Gilles Segal

Conception : Camille Daloz

Avec Emmanuelle Bertrand et Alexandre Cafarelli

Vidéo extraite du film documentaire Numbered – Know Production 2012 Compagnie Le Cri Dévot #TEMPSFORT #SAISON CULTURELLE Convoquer les mots du passé pour ouvrir un dialogue avec les nouvelles générations.

