Saison culturelle – Déchet’circus Parc des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye

Saison culturelle – Déchet’circus La Compagnie Hors les Rangs vous invite à un spectacle burlesque, visuel, mêlant acrobatie et jonglage, le mercredi 22 mai à 15h dans le Parc des Longues Allées. Un avant goût du festival l’Embrayage… Mercredi 22 mai, 15h00 Parc des Longues Allées En accès libre

Un avant goût du festival l’Embrayage…

Une journée de “tri-sélectif” avec deux personnages burlesques. Bob et Bob, agents de déchetterie un peu loufoques, s’affairent : trier… recycler… trier… recycler… Une mécanique (presque) bien rodée qui va laisser place à l’amusement débridé de ces agents très indisciplinés… Bob et Bob font « leur cirque », un jeu clownesque et des numéros là où on ne les attend pas.

« S’amuser en travaillant ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? »

Tout public

Durée : 50 min

Gratuit

Accès libre – Sans réservation

Parc des Longues Allées 116 avenue Joseph Soulas, Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye 45800 Loiret Centre-Val de Loire

spectacle enfant

