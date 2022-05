Saison culturelle de Val’Eyrieux : Bleu Tenace, cirque. Devesset Devesset Catégories d’évènement: Ardèche

Devesset Ardêche Devesset A 6m du sol, sur une structure-sculpture, Fanny Austry hybride le calme évanescent de la suspension avec des dynamiques saccadées. Accompagnée en musique de Marielle Chatain d’une création où s’enchevêtrent de l’urbain, de la forêt, du ciel et du socle. accueil@ardeche-hautes-vallees.fr +33 4 75 64 80 97 http://www.valeyrieux.fr/ Devesset

