SAISON CULTURELLE DE SAUMUR – EXPOSITION : « UN VOYAGE DANS LE TEMPS » Saumur, 13 avril 2023

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

2023-04-13 – 2023-04-13

« La photographie est un rêve d’enfant qui n’a cessé de m’accompagner tout au long de ma vie. C’est au cours d’un périple à vélo à travers la Scandinavie, et parce que l’échelle de temps n’était plus la même, que j’ai pris conscience de toute l’importance de nos cinq sens. Cette expérience a transformé irrémédiablement ma perception de la photographie. Depuis, lorsque je photographie je suis dans une sorte d’état second, sensible au moindre élément visuel, sonore, olfactif… »

La rétrospective de cet artiste, retraçant plus de 50 ans d’activité, montrera sa curiosité et la diversité des univers qu’ils a choisi de photographier, du fond d’un fjord norvégien aux bords de la Loire, de la danse contemporaine au théâtre, de concerts rock à l’opéra… Son chemin a été parsemé d’innombrables rencontres : rencontres qui n’ont cessé d’enrichir son regard. À chaque fois, il est celui d’un gamin qui découvre quelque chose pour la première fois. Cet homme, qui a tracé son chemin grâce à la photographie en révélant par son regard profondément touchant le monde qui nous entoure, partagera en avril, lors de l’Académie Les Chants d’Ulysse, ses expériences et rencontres avec les artistes croisés tout au long de sa vie.

Les galeries Loire et Molière du Théâtre Le Dôme de Saumur accueillent l’exposition « un voyage dans le temps » de Jef Rabillon.

