SAISON CULTURELLE DE SAUMUR : EXPOSITION « MÉTAMORPHOSES »

Saumur

15 décembre 2022
Place de la Bilange
Saumur
Maine-et-Loire

2022-12-15 – 2022-12-15 Saumur

Maine-et-Loire Ils sont une nouvelle génération d’artistes et de designeur.es ; cette exposition présente leurs réalisations, celles avec lesquelles ils affirment leur vision du monde pour aller à la rencontre des autres. Rencontres artistiques, rencontres poétiques, politiques, rencontres humaines qui interrogent, ils s’interrogent ensemble sur ce qu’est l’humain, son temps, son genre, ses objets, son récit, ses émotions, son écosystème… À travers leurs œuvres, ils écrivent ce que sont pour eux l’art et le design contemporains : quelque chose qu’ils vous adressent comme une question, avec l’ambition de métamorphoser nos regards ambiants, comme une nécessité pour rester collectivement en mouvement. Ils sont 25 artistes émergents, tout fraîchement diplômés de l’école supérieure des Beaux-Arts d’Angers. Avec un tel bagage, riche des conversations d’atelier qui ont nourri leurs réflexions et leurs pratiques, leur ambition est de continuer à s’interroger sur le monde et de le retranscrire en peinture, en sculpture, par la performance, la photo, la vidéo, par l’écriture. Venez à la rencontre de leurs univers effervescents en soutenant ainsi ces artistes qui entrent dans le monde professionnel et ont conçu cette exposition exclusivement pour les deux galeries du Dôme. Les galeries Loire et Molière du Théâtre Le Dôme de Saumur accueillent l’exposition « Métamorphoses » de TALM : 25 artistes émergents diplômés 2022 de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers. ledome@saumurvaldeloire.fr +33 2 53 93 50 00 http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/ Saumur

