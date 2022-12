SAISON CULTURELLE DE SAUMUR – EXPOSITION : « DES ÂMES ET DES MATIÈRES » Saumur, 3 février 2023, Saumur .

SAISON CULTURELLE DE SAUMUR – EXPOSITION : « DES ÂMES ET DES MATIÈRES »

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

2023-02-03 – 2023-02-04

Saumur

Maine-et-Loire

Antoine Birot utilise les volumes, l’espace et le mouvement pour traduire l’univers qui l’entoure. Il cherche à transformer les matériaux, même les plus pesants, en symbole de légèreté et de poésie.

Que ce soit par la sculpture, la vidéo, les installations et les performances, le rapport des Hommes au monde à leur environnement, l’expression du vivant et du sensible au sens large sont au centre de ses créations.

Il est un artiste du mouvement. Ses créations ont pour volonté de faire du mouvement un médium à part entière et de libérer la création. Une partie de ses installations s’inscrit dans l’expression de l’Art cinétique, instaurant un dialogue avec notre société. Les matériaux mis en œuvre peuvent être industriels, organiques ou des bronzes sculptés. Ses œuvres se manifestent par des compositions géométriques à la combinaison et à la variation de formes abstraites.

L’exposition permettra de découvrir quelques nouvelles œuvres de l’artiste et ce sera l’occasion, au moment notamment du festival Mômes en folie, de proposer des rencontres et ateliers afin de voyager dans son univers dans lequel les installations et objets créés interrogent notre relation au monde et à la machine.

Les galeries Loire et Molière du Théâtre Le Dôme de Saumur accueillent l’exposition « des âmes et des matières » d’Antoine Birot.

ledome@saumurvaldeloire.fr +33 2 53 93 50 00 http://saisonculturelle.agglo-saumur.fr/

Saumur

dernière mise à jour : 2022-12-14 par