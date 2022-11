Saison culturelle de l’Amérance Cancale Cancale Catégories d’évènement: Cancale

Ille-et-Vilaine

Saison culturelle de l’Amérance Cancale, 4 septembre 2022, Cancale. Saison culturelle de l’Amérance

2 Rue du Docteur et Madame Cocar Pôle Culturel & Associatif l’Amérance Cancale Ille-et-Vilaine Pôle Culturel & Associatif l’Amérance 2 Rue du Docteur et Madame Cocar

2022-09-04 – 2022-09-04

Pôle Culturel & Associatif l’Amérance 2 Rue du Docteur et Madame Cocar

Cancale

Ille-et-Vilaine Cancale Cancale possède un patrimoine naturel, culturel et historique remarquable qui lui confère de longue date renommée et succès touristique. Souhaitant faciliter l’accès à la culture sur son territoire, la ville s’est dotée d’un pôle culturel et associatif destiné à marquer durablement son territoire. Nouveau point d’attractivité pour Cancale, le bâtiment implanté au cœur de la ville profite de la déclivité du bourg vers la baie pour offrir une vue remarquable sur la baie du Mont-Saint-Michel. Plus qu’un lieu de culture, le pôle a été imaginé comme un lieu d’expression collective et de rencontres, c’est pourquoi le tissu associatif local a été dès l’origine placé au cœur du projet. Programmation disponible en fichier pdf ci-dessous Billetterie disponible dans l’ensemble des Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Saint Malo Baie du Mont Saint Michel. https://www.lamerance-cancale.fr/ Pôle Culturel & Associatif l’Amérance 2 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale

dernière mise à jour : 2022-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Cancale, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cancale Adresse Cancale Ille-et-Vilaine Pôle Culturel & Associatif l'Amérance 2 Rue du Docteur et Madame Cocar Ville Cancale lieuville Pôle Culturel & Associatif l'Amérance 2 Rue du Docteur et Madame Cocar Cancale Departement Ille-et-Vilaine

Cancale Cancale Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancale/

Saison culturelle de l’Amérance Cancale 2022-09-04 was last modified: by Saison culturelle de l’Amérance Cancale Cancale 4 septembre 2022 2 Rue du Docteur et Madame Cocar Pôle Culturel & Associatif l'Amérance Cancale Ille-et-Vilaine cancale ille-et-vilaine

Cancale Ille-et-Vilaine