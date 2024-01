Saison culturelle de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris, lundi 1 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 :

.Tout public. gratuit

La Bibliothèque historique de la Ville de Paris propose une offre culturelle riche en lien avec ses collections : histoire de Paris et l’Ile-de-France, le théâtre et la vie culturelle et littéraire parisienne.

En 2024, la Bibliothèque historique vous fait revisiter Paris et les années Vingt, à travers les écrivains et les artistes de l’époque. À découvrir en particulier l’exposition PARIS 1924 : LA PUBLICITÉ DANS LA VILLE.

Concerts, conférences, présentations de documents … Retrouvez l’ensemble des événements proposez par la bibliothèque ci-dessous.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

