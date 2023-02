SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : “ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ”, 13 mai 2023, Doué-en-Anjou .

SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : “ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ”

Saint-Georges-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

2023-05-13 18:30:00 – 2023-05-13 19:10:00

Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

L’homme s’enfuit. La police le traque. Les politiques, les journaux et les piliers de bar s’emparent de l’affaire. Et si cet homme, qui se balade sans sa carte du magasin, était une menace pour la société ? Une course poursuite absurde s’engage.

Parue en 2015, la bande dessinée de Fabcaro est un succès de librairie… et de camaraderie. Car ce n’est pas tant le nombre d’exemplaires vendus que le nombre d’offerts qui fait la renommée de cette BD.

Même si on navigue en plein délire à la sauce Monty Python, il y a toujours un fond de vérité. L’auteur, en allant toujours plus loin dans l’absurde, appuie là où ça fait mal et dresse un portrait au vitriol de notre société de consommation. Le collectif Jamais Trop d’Art nous en livre une version pour la rue extrêmement réjouissante.

Interprètes : Émilie Bedin, Karl Bréhéret, Phil Devaud, Sébastien Dégoulet, Vanessa Grellier – Mise en scène : Olivier Blouin – Direction d’acteurs : Michaël Egard – Complicité chorégraphique : Yvann Alexandre – Production : Collectif Jamais Trop d’Art ! – Coproduction : Festival des 3 Éléphants – Ville de Laval (53), Réseau Déferlante – Aide à la création : avec le soutien de l’État – Drac des Pays de la Loire, la Région des Pays de la Loire et le Conseil Départemental de Maine & Loire.

Un homme réalise à la caisse du supermarché qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière appelle le vigile. Et c’est là que tout bascule…

Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2023-02-01 par