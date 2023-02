SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : “(Y A DU MONDE SUR LA) CORDALINGE” Doué-en-Anjou Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : “(Y A DU MONDE SUR LA) CORDALINGE”, 29 mars 2023, Doué-en-Anjou . SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : “(Y A DU MONDE SUR LA) CORDALINGE” Concourson-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

2023-03-29 10:00:00 – 2023-03-29 10:40:00 Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire EUR 3 3 Le point de départ de ce spectacle est intime : le fil à linge près du potager où ses parents se mettaient à l’écart pour se disputer. Seule zone manifeste de non-dits car avec deux parents pédopsychiatres, ils étaient censés pouvoir parler de tout. C’est un espace fantasmatique où se condensaient les orages intimes que JereM s’imaginait : l’engloutissement de la famille et avec elle, son effacement.

Et en y promenant ses guêtres tout seul, avec les mille objets/trésors glanés, fourrés dans ses poches, le linge lui offrait un immense support de théâtre d’ombres.

La Cordalinge c’est l’histoire de ce gamin, balançant entre la trouille diffuse de l’orage et la joie crue de ses moments de rêveries qui envahissent et métamorphosent ce terrain de jeu. Interprète : JereM – Production et diffusion : Adone – Coproduction et soutien : La Grange Dimière – Théâtre de Fresnes, Festi’ValdeMarne, Centre Culturel Jean Carmet Murs-Erigné – Partenaires pour le dispositif Salles Mômes porté par la SACEM : Centre André Malraux – Hazebrouck, La Ferme du Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée, Catalyse à Genève. Après le magnifique spectacle “H2ommes”, joué des centaines de fois en France et à l’international, JereM revient avec une nouvelle perle jeune public : “La Cordalinge”. Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2023-02-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Concourson-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Ville Doué-en-Anjou lieuville Doué-en-Anjou Departement Maine-et-Loire

SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : “(Y A DU MONDE SUR LA) CORDALINGE” 2023-03-29 was last modified: by SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : “(Y A DU MONDE SUR LA) CORDALINGE” Doué-en-Anjou 29 mars 2023 Concourson-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Doué-en-Anjou maine-et-loire

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire