SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : WAITING FOR WONDER
Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

2023-03-15

Maine-et-Loire Waiting For Wonder est une exposition magique et vivante.

Douze objets insolites ou intrigants sont exposés. Tous font référence à un tour emblématique du patrimoine magique et tous sont munis d’un minuteur qui égrène les secondes. Lorsque les comptes à rebours arrivent à zéro, la magie prend vie : un magicien intervient et réalise l’impossible sous nos yeux médusés.

La compagnie Les mains libres propose une forme hybride entre exposition et spectacle vivant, un dispositif de douze performances pour révéler le rapport intime que chacun entretient avec le monde de l’illusion !

Waiting For Wonder est une exposition/spectacle espiègle. Elle pique notre curiosité, se joue de nos attentes, déploie nos imaginaires pour mieux susciter l’émerveillement. Direction artistique : Matthieu Malet – Comédiens/Magiciens : E.Laine, A.Tocqueville, S.Ieng – Conseillers magie : Arnaud Dalaine et Pierre Bon. Pendant une semaine, la cave Charlemagne se transforme en étrange laboratoire et accueille une intrigante exposition consacrée à la magie. Rue des Arènes Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

