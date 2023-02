SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : TASCABILISSIMO !, 16 février 2023, Doué-en-Anjou .

SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : TASCABILISSIMO !

Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

2023-02-16 18:30:00 – 2023-02-16 19:30:00

Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

L’une a traversé l’Europe, des Pouilles jusqu’à l’Irlande, l’autre l’Amérique du Sud jusqu’à la Louisiane. Issu de leur rencontre, Tascabilissimo ! trace une courbe musicale entre deux continents. Suivant le fil de l’accordéon diatonique, le duo offre un concert à danser au son de musiques populaires qui chantent l’amour, la liberté, les galères et les joies.

Venez découvrir la tarentelle endiablée et sa tarentule espiègle, la cumbia du Papi à la râpe à fromage, la chanson d’évasion de Lead Belly en version polyglotte ou encore la mazurka pour acrobate voltigeur amoureux qui marche sur la tête. Laissez-vous tenter, bercer, secouer. Laissez-vous embarquer pour « Una Festa Tascabellessima ! ».

De et avec : Marta Del’Ano et Victoria Delarozière – Production : Plus Plus Productions – Co-production : La Bouche d’Air-Nantes, Trianon transatlantique-Sotteville-lès-Rouen – Partenariats : DRAC des Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique, Ville de Nantes, SACEM, ADAMI.

« Tascabilissimo ! » est un petit tour du monde à deux voix et trois instruments, un bal plus ou moins traditionnel où petit.es et grand.es se laissent volontiers envoûter.

