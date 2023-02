SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : NOS COURSES FOLLES Place des Fontaines, 5 mai 2023, Doué-en-Anjou .

SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : NOS COURSES FOLLES

2023-05-05 – 2023-05-05

16 16 EUR Ces cinq garçons aux rêves tannés par les ans ne démordent pas d’envie. Ils écrivent des chansons, les chantent et s’inventent des castelets pour les incarner.

Cette fois, c’est en partie sur la vitesse qu’ils ont souhaité travailler. Nos courses folles sont multiples. Le temps se rétrécit en même temps que les distances. Bienvenue dans le monde de l’instantanéité et de la connectivité. Un monde qui interroge Les Fouteurs de Joie et qu’ils ont choisi d’en-chanter.

Il y a des voyages bucoliques et des échappées absurdes. Il y a des envolées, des histoires de chutes, des choristes en costard, de la danse classique, des watts, de la ouate et de la country. C’est de la chanson à voir, autant qu’à entendre. De la chanson spectaculaire.

Les Fouteurs de Joie sont des optimistes invétérés qui croient en l’humanité. Ils rient de tout, avec sérieux. Toujours sur le fil, plus de vingt ans après leur rencontre, les “Fouteurs” sont, plus que jamais des funambules inspirés, une hydre à cinq têtes joyeuse et foisonnante.

Avec : Christophe Doremus, Nicolas Ducron, Alexandre Leauthaud (ou Patrick Neulat), Laurent Madiot, Tom Poisson – Textes, compositions, idées originales : Les Fouteurs de Joie – Regard extérieur, mise en scène : Christophe Gendreau assisté de Juliette Nioré – Création son, lumières et scénographie : Christophe Genest assisté de Mathis Coudray – Collaborations artistiques : Lucrèce Sassella (chœurs), Céline Lefèvre (chorégraphie) – Costume : Sabine Siegwalt – Faux corps : Martha Roméro – Conception de la machinerie : Jérémie Legroux – Administration : Fanny Dussart – Logistique : Christine Sénéchal – Co-productions : Le Bateau Feu Dunkerque, Le Vivat Armentières, La Canopée Ruffec, La Palène Rouillac, Le Métaphone Oignies, Droit de cité.

En une décennie, Les Fouteurs de Joie ont effectué plus de 1 000 représentations. De La Cigale à l’île de la Réunion, en passant par la Suisse, la Belgique… les “Fouteurs” ne sont toujours pas rassasiés et présentent aujourd’hui leur nouveau spectacle.

culture@doue-en-anjou.fr +33 2 41 50 09 77 https://tpndoueanjou.mapado.com/

