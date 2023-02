SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : CE QUI M’EST DÛ, 26 mai 2023, Doué-en-Anjou .

SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : CE QUI M’EST DÛ

Meigné Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

2023-05-26 20:30:00 – 2023-05-26 21:25:00

Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

Puisant dans les pensées de Naomi Klein, Jean-Marc Jancovici ou André Gorz, le duo activiste artistique et écologique témoigne d’une alternative politique. De la ZAD à la COP, ils traversent les territoires de débat et récoltent les discours entendus, de la pharmacienne jusqu’au président. Leurs mors et mouvements sont une alchimie rythmée, qui repose sur la connivence. La danse s’oralise, le verbe s’incarne et le spectateur s’identifie. Sondant dans une histoire individuelle les potentialités universelles de remise en question d’un système global, ils invitent à la responsabilité consciente, à une créativité lucide. Une façon non culpabilisante, poétique et intelligente de “prendre part à la lutte”.

Avec : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi – Écriture : Héloïse Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac – Mise en scène : Jérémie Bergerac.

Que nous doit-on ? De quoi sommes-nous redevables et à qui ? Avec le comédien Antoine Raimondi, Héloïse Desfarges signe un dialogue chorégraphique et théâtral où mots et gestes portent en un seul mouvement, une prise de conscience, un engagement.

Doué-en-Anjou

dernière mise à jour : 2023-02-01 par