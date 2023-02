SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : BAGARRE Place des Fontaines, 8 avril 2023, Doué-en-Anjou .

Doué-la-Fontaine Place des Fontaines Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Place des Fontaines Doué-la-Fontaine

2023-04-08 15:30:00 – 2023-04-08 16:10:00

Inspirée par l’étincelle que le mot bagarre allume dans les yeux de chacun.e, cette fiction irriguée d’imaginaire enfantin et de fantastique raconte comment, petite, Mouche a découvert la joie de se bagarrer sous l’œil espiègle de sa Tata Moisie, et l’énergie et la force que cela lui a procuré.

Celle qui l’entraîne, c’est justement sa vieille Tata, une ancienne catcheuse toute osseuse et recroquevillées, dont le pull est un véritable garde-manger.

Revivant toutes les étapes de son apprentissage sauvage, Mouche partage avec nous les montagnes russes d’émotions qu’il lui a fait traverser. À travers une narration exubérante qui zigzague, pleine de digressions et de sauts de pensée, physique et spontanée, Mouche apprivoise son corps, sa réflexion, son imaginaire, son rapport aux autres, sa confiance en elle et la puissance illimitée de son monde intérieur.

Un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.

Écriture : Karin Serres – Conception et mise en scène : Annabelle Sergent – Interprétation (en alternance) : Tamaïti Torlasco ou Marion Solange-Malenfant – Collaboration artistique : Christophe Gravouil – Création lumière : François Poppe – Création sonore : Oolithe (Régis Raimbault et Jeannick Launay) – Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre – Regard scénographique : Olivier Droux – Conseiller technique à la scénographie : Pierre Airault – Costume : Anne-Claire Ricordeau – Régie générale : Régis Raimbault – Production : Compagnie LOBA – Coproducion : L’Association Très Tôt Théâtre – Quimper, Le Volcan, Scène Nationale – Le Havre, Le Créa / Festival Momix de Morlaix – Morlaix, Le THV – Saint-Barthélemy d’Anjou, l’Entracte, Scène conventionnée – Sablé-sur-Sarthe, Villages en Scène – Pays du Layon, Le Kiosque – Mayenne.

“Bagarre”, c’est l’histoire de Mouche, une fille qui vit avec son frère Titus et leur vieille Tata Moisie sur le toit du plus haut immeuble de la ville et qui va devenir championne du monde de la bagarre.

