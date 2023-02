SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : ARRÊTS SUR IMAGES, 3 juin 2023, Doué-en-Anjou .

SAISON CULTURELLE DE DOUÉ-EN-ANJOU : ARRÊTS SUR IMAGES

Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

2023-06-03 20:30:00 – 2023-06-03 21:20:00

Dans le village où elle vécut une grande partie de sa vie, on a à cœur de célébrer cette femme cinéaste amateure qui a laissé une œuvre documentaire importante qui présente un grand intérêt patrimonial.

Guidé par un délégué au patrimoine de la cinémathèque régionale et accompagné d’une comédienne et d’un musicien sur une scène mobile, le groupe va déambuler dans les rues sur les traces de Suzanne. Le parcours est un véritable voyage dans le temps, une plongée dans ses mémoires filmées. Sur des vitrines de magasins aujourd’hui à l’abandon, ses récits de vie son projetées et proposent une mise en lumière de la vie des villages au siècle dernier.

Mise en scène : Didier Grignon – Avec : Delphine Aranéga, Didier Grignon Paul Peerson – Vidéo : Joris Le Guidart – Coproductions : CLICLIC Centre Val de Loire (37), Théâtre Le Foirail Chemillé-en-Anjou (49), Théâtre Epidaure Bouloire (72), Ville de Tiercé (49).

C’est jour de fête au village. Ses enfants et petits-enfants, sa famille, ses ami.e.s et toutes celles et ceux qui l’ont bien connue, se retrouvent pour célébrer Suzanne, cette femme à la vie exceptionnelle qui aurait eu 100 ans cette année.

