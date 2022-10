Saison Culturelle > Danse interactive « Jukebox » Ducey-Les Chéris, 12 janvier 2023, Ducey-Les Chéris.

Saison Culturelle > Danse interactive « Jukebox »

Ducey Salle du stade Ducey-Les Chéris Manche Salle du stade Ducey

2023-01-12 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-12

Salle du stade Ducey

Ducey-Les Chéris

Manche

Danse interactive.

Compagnie Jukebox.

Spectacle interactif, drôle et « dynamite »… Jukebox casse les codes et vous invite à choisir votre style.

Vous êtes plutôt Beatles, Abba, Eminem, Led Zeppelin, Mickaël Jackson ou Spice Girls ? Vous êtes

aux commandes d’une bande-son et neuf danseurs alignés, attendent au fond de la scène.

Le public prend alors en main le spectacle.

Chaque spectateur a une liste de 100 chansons parmi lesquelles il peut choisir le morceau grâce à une

application mobile téléchargée.

Chaque chanson activera différentes chorégraphies : solos, duos, trios…

Tout est aléatoire, sauf l’écriture chorégraphique, définie ponctuellement par rapport à chaque musique. Chaque soir les interprètes ignorent quelles chorégraphies ils vont danser, les danseurs attendent leur tour, devenant ainsi un jukebox vivant.

Cette part d’imprévu, qui dépend des choix et des goûts du public, donne corps à un spectacle jubilatoire toujours différent, où se mêlent danse contemporaine et succès musicaux.

Ce concept est né du désir de la chorégraphe italienne Serena Malocco, de faire coïncider exploration

ponctuelle et rigueur de la relation entre la danse contemporaine et la musique légère.

A partir de 11 ans – durée : 1h10.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

