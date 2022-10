Vide dressing Peyraud Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Vide dressing Peyraud, 15 octobre 2022, Monistrol-sur-Loire. Vide dressing

salle des fêtes Peyraud Ardche

2022-10-15 06:30:00 06:30:00 – 2022-10-15 Peyraud

Ardche Peyraud Vide dressing organisé par le Sou des écoles. Venez nombreux ! caudroy-laura@orange.fr +33 6 83 98 70 22 Peyraud

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Maison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire - source : Apidae TourismeEspace culturel du Monteil 25 rue du stade Ville Monistrol-sur-Loire lieuville Espace culturel du Monteil 25 rue du stade Monistrol-sur-Loire Departement Haute-Loire

Vide dressing Peyraud 2022-10-15 was last modified: by Vide dressing Peyraud Monistrol-sur-Loire 15 octobre 2022 25 rue du stade Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Haute-Loire Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire