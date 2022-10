Saison Culturelle > conférence-concert « Alizarina » Le Val-Saint-Père, 27 avril 2023, Le Val-Saint-Père.

Saison Culturelle > conférence-concert « Alizarina »

Ferme « Les jardins de la vallée » Le Val-Saint-Père Manche

2023-04-27 18:30:00 18:30:00 – 2023-04-27

Le Val-Saint-Père

Manche

Le Val-Saint-Père

En co-organisation avec Les Pluies de Juillet

Justine vous accueille au sein de sa ferme maraîchère biologique, et vous présente les coulisses de son métier. Après une visite de la ferme et un buffet composé de produits locaux, la soirée se terminera avec un concert d’Alizarina Quartet.

Ce quatuor de musique world-électro est riche en harmonies et influences.

Musiques traditionnelles des Balkans, musique classique et baroque, rythmiques latines où la mélodie tient une place fondamentale, Alizarina puise dans les traditions celtes et d’Europe de l’Est.

Le groupe propose un mariage subtil entre sonorités acoustiques et vigueur électronique.

D’un kick de techno à une mélodieuse clarinette, Alizarina mélange les influences Techno, Klezmer, Balkan et Tsigane. Fruit de voyages et d’une curiosité sans limite… Alizarina c’est l’exception musicale, c’est un voyage, une musique qui nous vient de nulle part et qui a pourtant tout d’un air familier. Un nouvel ovni, un son qui s’installe, une mélodie qui reste dans les têtes.

Programme :

– 18h30 : visite de la ferme

– 19h45 : apéritif dinatoire avec produits locaux

– 21h : spectacle

Tout public – durée : 1h

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Le Val-Saint-Père

