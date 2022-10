Saison Culturelle > Concert Vertumne, 3 mars 2023, .

Saison Culturelle > Concert Vertumne



2023-03-03 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-03

Chanson française

Le Cachalot mécanique / Manu Galure

Manu Galure est nominé aux Chroniques lycéennes 2021-2022 de l’Académie Charles-Cros pour sa chanson Le jour de l’apocalypse. Sur scène, un piano à queue et un piano droit se font face. On voit les musiciens conteurs-chanteurs trafiquer dans les cordes, désosser les instruments, cogner, scotcher, et chaque chanson surprend par des sonorités nouvelles et des bruits étranges. Si écouter des pianos préparés est une expérience surprenante, observer des musiciens traiter leurs instruments comme un atelier de bricolage est un moment réjouissant. On retrouve Manu Galure toujours aussi électrique, toujours aussi fou, qui joue du pied, du coude, et qui grimpe sur les pianos, mais installe, avec délicatesse, entre deux instants de fracas, une douceur et une tendresse qu’on ne lui soupçonne pas. Comment reconnaît-on un super-héros ? Pourquoi fait-on des nouvelles chansons ? Peut-on manger des pingouins ? Quelle quantité d’Earl Grey faut-il pour faire un thé dans le Lac Léman ? Et la personne assise à l’arrière du bobsleigh, lorsqu’elle avait 8 ans, qu’est-ce qu’elle

voulait faire, plus tard, quand elle serait grande sont autant de questions posées dans ses textes couleur

d’enfant. Venez découvrir cette nouvelle chanson française ou texte, chanson, poésie et bricolage sont

amalgamés avec un étonnant savoir-faire.

Tout public – durée : 1h10

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

