Saison Culturelle > concert « Les Pianoramas » Saint-Jean-le-Thomas, 8 juin 2023, Saint-Jean-le-Thomas.

Saison Culturelle > concert « Les Pianoramas »

La cale Saint-Michel Saint-Jean-le-Thomas Manche

2023-06-08 20:00:00 20:00:00 – 2023-06-08

Saint-Jean-le-Thomas

Manche

Saint-Jean-le-Thomas

Piano jazz.

Giovani Mirabassi – piano solo.

Poursuivant l’esprit des couchers de soleil et pour vous offrir des moments de poésie musicale et de contemplation inédits, nous accueillons l’exceptionnel Giovani Mirabassi et son piano au bord de l’eau sur la plage de Saint-Jean-le-Thomas.

Les amateurs de jazz français ont hérité de toute une génération de jazzmen italiens, venus s’exiler à Paris dans le courant des années 90. Le pianiste Giovanni Mirabassi est sans doute l’un des plus singuliers. Il y retrouve la diaspora italienne : P. Fresu, F. Boltro, Stefano di Battista et surtout leur prestigieux aîné, Aldo Romano, ravi de recueillir ces oisillons tombés du nid.

Sans cesse à la recherche de nouvelles sonorités, tous ses projets installent Giovani Mirabassi comme un pianiste-compositeur toujours en quête de liberté, fidèle dans la forme à la tradition inventive du jazz.

Et ce n’est pas un hasard si son dernier programme salue le talent de trois grandes chanteuses du passé, véritables icônes : Ella Fitzgerald l’américaine du Nord, Edith Piaf la française et Mercedes Sosa l’américaine du Sud. Seul devant son clavier, Giovanni Mirabassi murmure son émotion à ces trois femmes libres, comme seul un italien est capable de le faire…

Tout public – durée : 1h15.

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

Saint-Jean-le-Thomas

