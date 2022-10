Saison Culturelle > concert « Les Pianoramas » Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Saison Culturelle > concert « Les Pianoramas » Avranches, 2 juillet 2023, Avranches. Saison Culturelle > concert « Les Pianoramas »

Manche Récital de musique classique.

Alexandre Tharaud – piano solo. Alexandre Tharaud, pianiste émérite, a reçu de nombreuses récompenses dont le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros pour son interprétation des œuvres de Francis Poulenc, puis pour celle des œuvres de Maurice Ravel.

Célébré aussi par la presse nationale (Choc du Monde la Musique, ffff Télérama, Diapason d’or Arte, Choc de Classica.) et récompensé aux Victoires de la musique classique en 2013 et en 2021, sa venue pour ce nouveau programme Les Pianoramas constitue sans nul doute un évènement pour clôturer cette saison artistique.

Il donnera un récital unique sur les œuvres de Debussy, Beethoven, Grieg… L'occasion pour tous de découvrir ou redécouvrir ces œuvres dans le cadre verdoyant et la vue sur la baie du Mont Saint-Michel depuis le jardin des plantes d'Avranches. Un grand moment de musique les pieds dans l'herbe. Tout public – durée : 1h15. Billetterie possible dans les Bureaux d'Information Touristique de l'Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

