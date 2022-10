Saison Culturelle > concert « Il est un air pour qui je donnerais mon coeur » Chaulieu, 4 avril 2023, Chaulieu.

Saison Culturelle > concert « Il est un air pour qui je donnerais mon coeur »

2023-04-04 19:30:00 19:30:00 – 2023-04-04

Musique classique

La Divine Comédie / Yves Vandenbussche

L’air de cour est un genre musical qui nait en France à la fin du XVIe siècle et s’épanouit jusqu’au milieu du XVIIe siècle. Durant cette période, il sera le genre emblématique de la musique française profane.

Témoin d’une mondanité où musique et poésie tissent des liens étroits, écrin des troubles et émois amoureux transcrits sous toutes leurs formes et résonnances, son écriture vocale et instrumentale y est d’un grand raffinement.

Pour ce spectacle, La Divine Comédie crée une rencontre géographique par la présentation des œuvres du compositeur anglais John Dowland, s’entremêlant avec une grande évidence aux œuvres de compositeurs français emblématiques du genre.

Venez découvrir l’archiluth dans une rencontre intemporelle, où seront offert à nos oreilles contemporaines toute la pureté, la simplicité et l’intemporalité de la musique actuelle d’un autre âge.

Tout public – durée : 1h15

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

