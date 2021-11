Saison Culturelle > concert “Hatik” Saint-James, 29 janvier 2022, Saint-James.

Saison Culturelle > concert “Hatik” Saint-James

2022-01-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-29

Saint-James Manche Saint-James

Co-organisation Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel – Normandie et L’Effet Papillon (P2N)

Poussez-vous de là qu’il s’y mette. Sur son trône de fortune, Hatik s’approprie la scène rap comme il s’approprie l’espace public. Sans demander la permission, comme il veut, où il veut.

Après sa mixtape Chaise pliante certifiée platine, son single Angela double diamant, La Meilleure feat Jok’Air diamant également et le titre Adieu mon amour single d’or, Hatik présente son premier album Vague à l’âme, disponible depuis le mars 2021, contenant l’entêtant single Mer.

De père breton et de mère guyanaise, Clément Penhoat est né et a grandi à Guyancourt, dans le département des Yvelines. Très vite, le jeune homme s’intéresse de près à la musique et notamment au rap. Il commence à écrire ses premiers textes à l’âge de 15 ans et signe ses chansons sous le pseudo de Hatik.

Dans le cadre de sa saison culturelle 21/22, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie s’associe au festival Papillons de Nuit pour une programmation de concerts de musique actuelle d’octobre à juin.

