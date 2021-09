Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Saison Culturelle – Comme un vent de noces Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Saison Culturelle – Comme un vent de noces Oloron-Sainte-Marie, 24 septembre 2021, Oloron-Sainte-Marie. Saison Culturelle – Comme un vent de noces 2021-09-24 – 2021-09-24 Rue de la Poste Espace Jéliote

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie 14 14 EUR Venez découvrir la saison culturelle avec le spectacle de théâtre et bal proposé par le Théâtre du Rivage.

Aujourd’hui, c’est donc un collectif d’acteurs qui vous invite à passer une soirée conviviale, sous les étoiles ou en salle des fêtes (selon le temps…) pendant laquelle, malgré le titre, personne ne se marie !!!

Cette envie qui tient les acteurs est celle d’être ensemble, avec vous, face aux vents parfois contraires. Tout finira dans un bal, au gré du vent.

Théâtre + bal, dès 12 ans.

dernière mise à jour : 2021-09-01

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Rue de la Poste Espace Jéliote Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville 43.09506#-0.71627