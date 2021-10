[Saison culturelle] Charlot Soldat Cabourg, 30 janvier 2022, Cabourg.

Ciné-concert avec l’Orchestre Régional de Normandie.

Dans un camp d’entraînement de l’armée américaine, de nouvelles recrues se préparent à partir sur le front en France. Charlot est un piètre soldat que les manœuvres épuisent. Aussitôt l’exercice fini, il se jette sur son lit de camp, s’endort et rêve… Rationnement, mal du pays, solitude, tranchées inondées : Charles Chaplin décrit les privations de la vie au front à travers le prisme du burlesque.

Avec ce film devenu l’un de ses plus grands succès, il prouve une fois encore combien est ténue la frontière entre comédie et tragédie. Soulignant l’intensité des images, l’Orchestre Régional de Normandie, habitué aux partitions du septième art, interprète en direct la musique tendre et pleine d’humour composée par Chaplin lui-même.

Réservation à l’office de tourisme ou sur la billetterie en ligne.

