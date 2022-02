SAISON CULTURELLE – CHAGRIN D’ECOLE Pézenas, 16 mars 2022, Pézenas.

SAISON CULTURELLE – CHAGRIN D’ECOLE Pézenas

2022-03-16 20:45:00 20:45:00 – 2022-03-16

Pézenas Hérault Pézenas

15 20 EUR CHAGRIN D’ÉCOLE

MERCREDI 16 MARS 2022 – 20H45

THÉÂTRE DE PÉZENAS

Cancre exemplaire avant de devenir professeur et auteur de renom, Daniel Pennac nous invite à partager dans la joie ce sujet éminemment sérieux qu’est l’école.

Laurent Natrella s’empare avec enthousiasme de cette réflexion pédagogique. En un tour de passe-passe, il nous transforme en une classe tantôt bruyante, tantôt attentive mais toujours complice face à ce professeur qui ne cache ni son bonheur lorsqu’il sort un élève de son zéro perpétuel, ni son sentiment d’échec lorsqu’il doit s’avouer à lui-même

que cette fois, il n’y arrivera jamais.

Que l’on se sente plutôt professeur ou bien élève, on sort du théâtre avec un désir renouvelé d’apprendre autant que de s’amuser.

Théâtre tout public à partir de 8 ans

Durée : 1H05

Tarifs : 20 / 15 / 10 et 5 euros

Un texte de Daniel Pennac (publié aux éditions Gallimard)

Adaptation et interprétation : Laurent Natrella, ancien sociétaire de la Comédie Française

Mise en scène et adaptation : Christèle Wurmser

Lumière : Franck Walega

Son et vidéo : Dominique Bataille

Une production Les Ailes du désir

Atelier théâtre Actuel

#TEMPSFORT #SAISON CULTURELLE

Véritable éloge de la transmission, Chagrin d’école est une adaptation remarquable du livre de Daniel Pennac.

Que l’on se sente plutôt professeur ou bien élève, on sort du théâtre avec un désir renouvelé d’apprendre autant que de s’amuser !

+33 4 67 32 59 23

Pézenas

