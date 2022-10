SAISON CULTURELLE – BOITE DE PANDORE

SAISON CULTURELLE – BOITE DE PANDORE, 26 janvier 2023, . SAISON CULTURELLE – BOITE DE PANDORE



2023-01-26 20:45:00 20:45:00 – 2023-01-26 10 10 EUR LE CIRQUE DES MIRAGES – BOÎTE DE PANDORE Jeudi 26 janvier 2023 – 20H45 Le duo mythique du Cirque des Mirages célèbre ses 20 ans.

Ouvrez la Boîte de Pandore…

Tour à tour conteur inquiétant et chanteur envoûtant, Yanowski se déploie dans une gestuelle saisissante. Au piano, Parker martèle une étrange rythmique avec une précision de métronome. Écrivains hallucinés, poètes assassins, voyageurs sans bagages, de chansons en histoires, découvrez un cortège de personnages décalés dont le point commun est de participer à la marche boîteuse du monde.

Surréalisme, expressionnisme, féérie, poésie et révolte habillent en permanence une prestation époustouflante, absolument unique aujourd’hui sur la scène française.

Un moment magistral pour un spectacle d’une qualité extrême, et d’un humour corrosif et insolent qui suscite frissons, explosions de rire, et ovations… « Entrez dans le Cirque de ces mirages fascinants, qui se chantent, se miment, se racontent et se jouent de nous, en nous plantant dans la tête mille images étourdissantes. » Télérama Texte, voix, mélodies : Yanowski

Musique, piano : Fred Parker

Mise en scène : Emmanuel Touchard

Création lumière : Frédéric Brémond

Son : Jean-Christophe Dumoitier Durée : 1h15

Tarif : 20, 15, 10 et 5 €

Tout public à partir de 14 ans #TEMPSFORT #SAISON CULTURELLE Surréalisme, expressionnisme, féérie, poésie et révolte habillent en permanence une prestation époustouflante, absolument unique aujourd’hui sur la scène française. dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville