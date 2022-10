Saison Culturelle > Bal participatif « Le bal marionnettique », 9 mars 2023, .

2023-03-09 20:00:00 – 2023-03-09

Un orchestre, des meneuses de bal, des marionnettistes et une foule de danseurs.

CDN Normandie-Rouen / Compagnie Les Anges au Plafond

Un portant à marionnettes jouxte la piste de bal sur lequel sagement suspendues, de nombreuses marionnettes à taille humaine, attendent d’être chaussées par des danseurs pour entrer sur la piste.

Marionnettes à jupes longue et colorées, castagnettes-dentiers, chapeaux-masques, objets et costumes. Tout un univers festif et légèrement lugubre évoquant les fêtes du Día de los Muertos ou les grands carnavals qui se rient de la mort. On danse pour se rappeler qu’on est vivant. On donne vie à un pantin pour oublier notre condition de mortel.

Le public est accueilli dans un espace transformé en piste de bal. Tous deviennent acteurs de cette expérience festive et marionnettique. Danses de couple et chorégraphies se succèdent, laissant place en fin de soirée à une véritable fête sur le dancefloor réunissant l’humain et la marionnette.

Le style et les créations musicales de l’Ensemble Carabanchel, revisitent le répertoire latino-américain, de la cumbia au mambo. Un univers musical festif qui entraînera même les plus timides sur la piste !

N’hésitez pas, rejoignez-nous pour vivre un moment inattendu et mémorable.

A partir de 14 ans – durée : 2h

Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie.

