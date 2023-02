Saison Culturelle Autun – How to be a Keaton Théâtre municipal Autun Catégories d’Évènement: Autun

Saone-et-Loire 6 6 EUR Nous connaissons tous Charlie Chaplin, mais qu’en est-il de Buster Keaton, incroyable cinéaste et cascadeur de l’époque muette ? Profitez de cette occasion d’assister en famille à un ciné-concert du film Sherlock Junior de Buster Keaton : un projectionniste de cinéma s’endort et rêve qu’il rejoint, en tant que détective, les personnages du film qui se déroule sur l’écran. Ce film est accompagné par quatre musiciens installés au pied de l’écran qui interprètent une composition originale. A partir de 13 ans

Durée : 1h10

