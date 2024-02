Saison culturelle – Au coin d’la ruche Théâtre des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye, dimanche 10 mars 2024.

Saison culturelle – Au coin d’la ruche La Compagnie Allô mamam bobo vous propose de découvrir ce spectacle en création « Au coin d’la ruche », le dimanche 10 mars à 15h au Théâtre des Longues Allées. Dimanche 10 mars, 15h00 Théâtre des Longues Allées Gratuit, sur réservation

Ce spectacle burlesque raconte l’abeille, sa vie, son œuvre, son rapport avec les humains au cours du temps : aimée, admirée, choyée et à présent menacée. Du nectar pour petits et grands, pour mieux connaître et défendre ces indispensables insectes en joie et en musique!

Avec Bénédicte Bianchin et Olivier Courtemanche

Direction d’acteurs Laurent Fradin

Dès 4 ans – Durée : 50 min – Gratuit

Réservation au 02 38 41 45 60 ou reservationculture@ville-saintjeandebraye.fr

Pour les réservations par e-mail, merci d’indiquer le spectacle concerné, le nombre de personnes, ainsi que votre nom et votre numéro de téléphone.

