Epiniac 35120 Epiniac Retrouvez le programme des animations, concerts de la saison culturelle au Calibso : – Le samedi 18 juin : Concert du groupe The Doblo Mountain Boys (musique irlandaise, reprises)

– Le mardi 21 juin : Fête de la musique avec le groupe Manivel’ Swing (ambiance guinguette)

– Le samedi 9 juillet : Apéro Concert avec Shelly Allone (Afro-trans)

– Le jeudi 14 juillet : Festival des jours d’après avec Plan B (reprises pop rock 70’s et 80’s )

– Le mercredi 20 juillet : Apéro dansant avec La Compagnie Ladainha

