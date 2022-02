Saison Culturelle – Atelier Goldberg Géronce Géronce Catégories d’évènement: GERONCE

Géronce

Voici déjà quatre ans que la pianiste, Aurélie Samani, travaille les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach et elle a décidé de consacrer à cette œuvre encore une bonne dizaine d’années !

Originellement écrites pour clavecin à deux claviers, c’est un défi pour tout pianiste que de les jouer sur un piano moderne à un seul clavier.

Originaire du Haut-Béarn, Aurélie a eu envie d’expérimenter une nouvelle façon de rencontrer le public. Tout au long de la saison, elle vous propose donc de cheminer avec elle, autour de cette œuvre phare.

Elle sera accueillie en résidence dans 5 villages de la communauté de communes et ouvrira son « atelier Goldberg» à tous ceux qui souhaiteront voir, entendre, regarder une musicienne au travail.

Elle sera accueillie en résidence dans 5 villages de la communauté de communes et ouvrira son « atelier Goldberg» à tous ceux qui souhaiteront voir, entendre, regarder une musicienne au travail. +33 5 59 39 98 68

Elle sera accueillie en résidence dans 5 villages de la communauté de communes et ouvrira son « atelier Goldberg» à tous ceux qui souhaiteront voir, entendre, regarder une musicienne au travail. Géronce

