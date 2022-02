Saison Culturelle – Atelier Goldberg Buziet Buziet Catégories d’évènement: Buziet

Saison Culturelle – Atelier Goldberg Buziet, 12 mars 2022

2022-03-12

Buziet Pyrénées-Atlantiques Buziet EUR 0 0 Notre village a la chance d’avoir été sélectionné par la Communauté de Communes du Haut-Béarn pour accueillir en résidence la magnifique pianiste béarnaise, Aurélie SAMANI !

Une occasion à ne pas rater de pouvoir échanger en toute simplicité avec une virtuose du piano, qui a souhaité partager sa passion en allant elle-même au plus près du public, dans la ruralité. C’est ainsi qu’elle a choisi d’expérimenter une nouvelle façon de rencontrer tous les publics autour d’une œuvre phare qui lui demandera une dizaine d’années de travail : Les variations Goldberg de Jean Sébastien Bach. Elle propose ainsi cette saison cinq escales de deux jours dans cinq villages différents, et c’est dans ce cadre qu’elle posera donc ses valises à Buziet. Notre village a la chance d’avoir été sélectionné par la Communauté de Communes du Haut-Béarn pour accueillir en résidence la magnifique pianiste béarnaise, Aurélie SAMANI !

