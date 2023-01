SAISON CULTURELLE: Andgé Dunières Dunières Catégories d’Évènement: Dunières

Haute-Loire

SAISON CULTURELLE: Andgé Dunières, 10 février 2023, Dunières . SAISON CULTURELLE: Andgé Cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire

2023-02-10 – 2023-02-10 Dunières

Haute-Loire EUR Du stand up à la magie en passant la par la Comédie: un spectacle qui décoiffe à 20h30. Andgé, la plus jeune humoriste de France, vous entraine dans son univers loufoque et décalé. A partir de 11 ans.



Billetterie: https://paysdemontfaucon.fr/billetterie/ Dunières

dernière mise à jour : 2023-01-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Dunières, Haute-Loire Autres Lieu Dunières Adresse Cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire Ville Dunières lieuville Dunières Departement Haute-Loire

Dunières Dunières Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunieres/

SAISON CULTURELLE: Andgé Dunières 2023-02-10 was last modified: by SAISON CULTURELLE: Andgé Dunières Dunières 10 février 2023 cinéma le Maubourg Dunières Haute-Loire Dunières Haute-Loire

Dunières Haute-Loire