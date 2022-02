[Saison culturelle] Anaïs Petit – Addictions Cabourg, 14 mai 2022, Cabourg.

« Gainsbourg à l’alcool, Marylin aux antidépresseurs, DSK au sexe, Nadine Morano à la connerie… nous sommes tous accros à quelque chose ! »

Dans ce nouveau spectacle, la comédienne et imitatrice Anaïs Petit a imaginé quelles pourraient être les addictions de personnalités célèbres. Venez découvrir les passions secrètes et honteuses de Carla Bruni, Véronique Sanson, Geneviève de Fontenay, Catherine Frot, Marine Le Pen, France Gall et quelques autres. Elle nous présente également une galerie d’addicts anonymes.

De la DRH accro au malheur des autres à l’inconditionnelle de la chirurgie inesthétique en passant par « Mamie Goulue », chacune d’entre elles viendra nous raconter son histoire à travers des sketchs irrévérencieux et décalés. Le tout parsemé de quelques chansons au piano.

2 nominations aux P’tits Molières 2019 : meilleur spectacle d’humour et meilleure comédienne.

One Woman Show

Réservation à l’office de tourisme ou sur la billetterie en ligne.

